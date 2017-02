Traint u specifiek op de omschakeling? Ja, want de omschakeling is essentieel in het voetbal Nee, niet specifiek. Als je goede oefenvormen kiest, zit daar altijd al een omschakelmoment in Nee, dat vind ik niet nodig Nee, dat past in mijn ogen niet bij de leeftijd die ik train

Steeds meer wedstrijden lijken in de omschakeling beslist te worden. Daarom vroegen we het TrainersMagazine TrainersPanel van deze week of zij het trainen op de omschakeling belangrijk vinden. En is het trainen op de omschakeling moeilijk? Jethro Abram (stagiair Rijnsburgse Boys) “In de omschakeling valt nog veel winst te behalen. Want in de omschakeling liggen er bij de tegenstander altijd kansen. Ik train dit door middel van veel partijspelen en kijk dan naar de eigen kwaliteiten en die van de tegenstander. Dat doen we in de 6v6, 9v9 en ook de 11v11. In de omschakeling naar balbezit kiezen we snel de diepte en proberen we de diepe spits te bereiken. Het lastige van het trainen van de omschakeling is dat je in een wedstrijd afhankelijk bent van de NTCP.” Frank Wolters (Alcmaria Victrix) “Omschakelen is essentieel in het voetbal. Iedere ploeg en ieder mens is kwetsbaar in de omschakeling. Ik ben daar tijdens de training ook bewust mee bezig. Het is niet alleen het balverlies dat geleden wordt, maar er volgt ook altijd een persoonlijke teleurstelling bij de speler die de bal verliest. In de vierde klasse waar wij actief zijn, is het voor de speler vaak ook lastig om individueel de bal terug te veroveren. Vaak volgt op balverlies ook direct een lange bal, waardoor er ook meteen een hele nieuwe situatie ontstaat. Daarom besteed ik er elke training wel aandacht aan.” Thijs Sluijter (ADO’20) “Bij ADO ’20 vinden we de omschakeling ontzettend belangrijk. Het is een mentaal iets en je moet zorgen dat je het rouwmoment van balverlies eruit laat. Wij hanteren de ‘zes seconden regel’. Dat moet wel met onze speelstijl, want we spelen ontzettend ver van de goal en als we niet direct omschakelen, worden we in onze rug geslacht. Ik heb dit idee vorig jaar met Peter Bosz besproken en het ook van hem overgenomen. Als je niet snel kan of wil omschakelen, dan ben je niet geschikt voor onze ploeg. Dat klinkt hard, maar dat is nu eenmaal onze speelstijl.” Sem Wokke (LSVV) “De omschakeling is bij veel teams een probleem. Er wordt namelijk een beroep gedaan op de mentale weerbaarheid van een speler. We trainen het door middel van korte partijspellen waarbij de NTCP binnen anderhalve minuut de bal moet onderscheppen en scoren van de TCP. De omschakeling begint bij de speler die balverlies heeft geleden en dus het dichtst bij de bal is. We hebben een aantal spelers binnen de ploeg die technisch misschien wat minder zijn, maar altijd wel een dikke 7 scoren vanwege het snelle omschakelen van balverlies naar balbezit.” Jeroen Rijsdijk (Excelsior Maassluis) “Ik train de omschakeling in verschillende partijvormen. Los van de partijvormen is het ook gedragstraining. Bij balverlies moet je het veld direct zo klein mogelijk maken, bij de omschakeling naar balbezit zo snel mogelijk de diepte zoeken. Het belangrijkste is dat de ploeg in balbezit ook moet anticiperen op het moment dat er balverlies geleden wordt. Op die manier houd je voldoende spelers over die druk op de bal kunnen geven. Als de tegenstander diep op eigen helft balbezit heeft, proberen we de bal na vijf seconden te heroveren. Als je niet snel druk zet, kan de tegenstander zich er gemakkelijk onderuit voetballen.” Alle reacties lezen